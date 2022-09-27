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Meteoroloji uyardı: Yağışlı havalara hazırlıklı olun! 27 Eylül 2022 il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından bugün İstanbul ve diğer illerde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. MGM, 27 Eylül Salı günü için, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirdi. Ülke genelinde bugün için havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Ancak yarından itibaren güneşli hava yerini başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yağışa bırakacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Eylül 2022 il il hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

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  • HAVA DURUMU 27 Eylül: Bugün Hava Nasıl Olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de Bugün Hava Nasıl Olacak, Yağış Var Mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege için fırtına uyarısı verildi. Güneşli havanın salı ve çarşamba günleri Marmara ve Ege bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışa bırakacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 60 kilometreye çıkması beklenirken yurt genelinde havanın açık ve güneşli olacağı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu..
  • HAVA DURUMU 27 Eylül: Bugün Hava Nasıl Olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de Bugün Hava Nasıl Olacak, Yağış Var Mı?

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Ülke genelinde genellikle mevsim normalleri seyrederken, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Bugün Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
  • HAVA DURUMU 27 Eylül: Bugün Hava Nasıl Olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de Bugün Hava Nasıl Olacak, Yağış Var Mı?

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

    İstanbul'da bugün hava rüzgarlı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi bekleniyor. Mega kentte sıcaklık öğle saatlerinde 26 dereceye kadar ulaşırken yarın ise yer yer gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
  • HAVA DURUMU 27 Eylül: Bugün Hava Nasıl Olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de Bugün Hava Nasıl Olacak, Yağış Var Mı?

    İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

    MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 30°C

    Parçalı bulutlu

    TEKİRDAĞ °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HAVA DURUMU 27 Eylül: Bugün Hava Nasıl Olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de Bugün Hava Nasıl Olacak, Yağış Var Mı?

    EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

     
  • HAVA DURUMU 27 Eylül: Bugün Hava Nasıl Olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de Bugün Hava Nasıl Olacak, Yağış Var Mı?

    AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 28°C

    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 29°C

    Az bulutlu

    KONYA °C, 29°C

    Az bulutlu

    SİVAS °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

     
  • HAVA DURUMU 27 Eylül: Bugün Hava Nasıl Olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de Bugün Hava Nasıl Olacak, Yağış Var Mı?

     

    KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 29°C

    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 31°C

    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 29°C

    Az bulutlu

    SİNOP °C, 27°C

    Az bulutlu

    AMASYA °C, 33°C

    Az bulutlu

    ARTVİN °C, 29°C

    Az bulutlu

    SAMSUN °C, 33°C

    Az bulutlu

    TRABZON °C, 26°C

    Az bulutlu

    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 26°C

    Az bulutlu

    KARS °C, 24°C

    Az bulutlu

    MALATYA °C, 30°C

    Az bulutlu

    VAN °C, 24°C

    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

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