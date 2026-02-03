4 Şubat hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri
"4 Şubat hava nasıl olacak?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Sıcaklıkların, yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, doğuda 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul ve çevre illerde sıcaklıklar düşerken MGM yeni uyarılarda bulundu. Peki, 4 Şubat Çarşamba hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
4 ŞUBAT METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Sinop, ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu