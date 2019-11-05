Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli ve Yalova) öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK