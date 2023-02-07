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Meteoroloji açıkladı! 7 Şubat Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Deprem bölgesi hava durumu araştırmaları, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te art arda meydana gelen depremlerin ardından hız kazandı. 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4'lük depremler; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ili de etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan deprem bölgeleri hava durumu raporu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 7 Şubat 2023 Deprem bölgelerinde hava durumu raporu...

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  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    Kahramanmaraş 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsılırken Gaziantep ise 6,4 büyüklüğündeki deprem ile hasar aldı. Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi ile; Kahramanmaraş, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Adana, Malatya, Adıyaman ve Hatay gibi iller de sallandı. Deprem bölgesi hava durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bölgelerde ara kurtarma ekipleri sürerken "Bugün deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?" aramaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesi 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. İşte, 7 Şubat 2023 Salı deprem bölgelerinde hava durumu raporu...
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    BUGÜN DEPREM BÖLGELERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu kar yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanan deprem felaketinde etkilenen 10 ilde ise hava kapalı olacak.
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    KAR VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR!

    Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    KAR VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR!

    Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI

    Rüzgarın; kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    İşte, deprem bölgelerinin il il 5 günlük hava durumu raporu...
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

     
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    KAHRAMANMARAŞ HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    HATAY HAVA DURUMU TAHMİNİ
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    ADIYAMAN'DA HAVA DURUMU NASIL?
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    OSMANİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    ŞANLIURFA HAVA DURUMU RAPORU
  • HAVA DURUMU | 7 Şubat 2023 Deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl, yağış var mı?

    DEPREM BÖLGESİ ADANA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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