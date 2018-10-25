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KAR YAĞIŞI UYARISI

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısında bulunuldu. İşte meteoroloji tarafından yapılan açıklama:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı hariç), Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.