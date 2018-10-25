Hava durumu: KAR uyarısı yapıldı! Meteoroloji yut geneli ve İstanbul hava durumu tahmini
25.10.2018 - 20:33 | Güncelleme:
Hava durumu Meteoroloji tarafından üst üste yapılan kar yağışı ve soğuk hava uyarıları nedeniyle gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki; kar yağacak mı? İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarıları ve İstanbul hava durumu...
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Hava durumu ile ilgili Meteoroloji tarafından üst üste soğuk hava ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar "Kar yağacak mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte, İstanbul hava durumu ve yurt geneli hava durumu ile ilgili son tahminler ve uyarılar...
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KAR YAĞIŞI UYARISI
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısında bulunuldu. İşte meteoroloji tarafından yapılan açıklama:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı hariç), Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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HAVA DURUMU: YURT GENELİ
Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'nın doğu ilçeleri, Ordu, Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.
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SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'nın doğu ilçeleri, Ordu, Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul ile ilgili yapılan son hava tahmin raporuna göre il genelinde sıcaklıkların 8 ile 19 derece arasında seyretmesi havanın ise parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul için
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