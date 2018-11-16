Hava durumu: Meteoroloji'den son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı | İstanbul hava durumu
16.11.2018 - 08:18 | Güncelleme:
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yurdun doğu kesimleri kar yağışının etkisindeyken batı bölgelerde özellikle de İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. işte; yurt geneli hava durumu ve İstanbul hava durumu...
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Soğuk havanın etkisini göstermeye başlaması ile birlikte hava durumu raporları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana Meteoroloji tarafından üst üste uyarıları yapılan yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde görülen yağışlı hava Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteriyor.
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KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımşanan son hava tahmin raporunda kar yağışının 16 Kasım Cuam günü; Kars, Ardahan Ağrı, Muş, Bitlis, Tunceli, Sivas, Kayseri Niğde ve Karaman'da etkili olması bekleniyor.
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İLK KAR TATİLİ HABERİ GELDİ
Kar yağışının başlaması ile birlikte yeni eğitim öğretim yılının ilk kar tatili haberi de geldi. Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle okullar 15 Kasım Perşembe günü tatil edilirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 15 ve 16 Kasım olmak üzere iki gün tatil edildi.
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İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
İstanbul hava durumu ile ilgili de Meteoroloji tarafından yeni bir son dakika uyarısı daha geldi. Yapılan uyarıda dün başlayan sağanak yağışın 16 Kasım Cuma yani bugün akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi. En yüksek sıcaklığın 12, en düşük sıcaklığın ise 7 derece olarak tahmin edildiği İstanbul'da yağışların önümüzdeki hafta Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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YURT GENELİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
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