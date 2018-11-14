Hava durumu raporları havaların soğumaya başlaması ile birlikte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. gün içerisinde plan yapmak isteyenler planlarının aksamaması için günlük hava durumu raporlarını dikkatle inceliyor. Peki bugün hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu nasıl? Kar yağacak mı? İşte, 14 Kasım hava durumu ile ilgili merak edilen detaylar...

DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Kasım hava durumu raporu yayınlandı. Raporda, İstanbul il geneli için saat verilip sağanak yağış uyarısında bulunulurken Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok il için kar, Doğu Karadeniz Bölgesi için ise çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

ANKARA VE İZMİR'DE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM

Öte yandan, sıcaklıkların 1 dereceye kadar düştüğü Ankara il genelinde ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. İzmir'de ise yayınlanan günlük hava durumu raporuna göre en düşük 9sıcaklık 9 en yüksek sıcaklık ise 17 derece il genelinde gün içerisinde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 14 KASIM: SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporda saat verilip İstanbullulara yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, İstanbul il genelinde en yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık ise 10 derece dolaylarında seyredecek. Saat 06.00 - 18.00 arasında ise yağmurlu hava il genelinde hakim olacak.

METEOROLOJİ YURT GENELİ HAVA TAHMİNİ 14 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile hafif olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı ve Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2), Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ