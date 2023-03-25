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Meteoroloji'den 8 kent için sarı, 4 ile turuncu alarm! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağmurun, 6 Şubat depremlerinin büyük can kaybına neden olduğu illerimizde şiddetli olacağı bildirildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Tunceli ve Erzincan için "sarı", Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ile Elazığ içinse "turuncu" alarm verildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 8 kent için alarm! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? - İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SİS VE PUS VAR

Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

KUZEYDE SICAKLIK BİRAZ ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde biraz artacağı, doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU 'DA TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 19, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 21, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu.

MUĞLA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 22, Parçalı bulutlu.

HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu.

KONYA: 16, Parçalı bulutlu.

SİVAS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu.

BOLU: 17, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

TRABZON: 12, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu.

ELAZIĞ: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

KARS: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

MALATYA: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN: 16, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 13, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 18, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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