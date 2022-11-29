Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Yağışın özellikle güney Ege ile Akdeniz'in batısında etkili olması bekleniyor.
YURT GENELİNDE SAĞANAK
Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de şiddetli sağanak tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
ANKARA: 10, Yağmurlu
İSTANBUL: 14, Yağmurlu
İZMİR: 16, Yağmurlu
ANTALYA: 19, Yağmurlu
MERSİN: 14, Yağmurlu
KONYA: 13, Yağmurlu
SİVAS: 10, Yağmurlu
GİRESUN: 17, Yağmurlu
ERZURUM: 6, Parçalı bulutlu
VAN: 10, Yağmurlu
DİYARBAKIR: 15, Yağmurlu
ŞANLIURFA: 17, Yağmurlu
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