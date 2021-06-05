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Meteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle...

HAVA DURUMU! Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak! 5 Haziran hava durumu
Meteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar Mevkii, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumları ise şöyle olacak:

ANKARA: 19, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 26, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 28, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 29, Az bulutlu.

ISPARTA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 18, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ADIYAMAN: 31, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 29, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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