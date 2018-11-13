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Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat verdi, yağmur geliyor! İstanbul hava durumu

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji tarafından son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğü İstanbul il geneli ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre saat 09.00 - 24.00 arası sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

13.11.2018 - 08:14 | Güncelleme:

Hava durumu ile ilgili hatırlanacağı gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta başında önemli uyarılar yapılmıştı. Yapılan uyarılarda özelikle sıcaklığın düşeceği ve yağışlı havanın yurt genelinde etkin olacağı vurgulanmış bununla beraber birçok bölgede kar yağışı görüleceği bilgisi paylaşılmıştı.

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yani 13 Kasım için son dakika uyarısı İstanbul'a geldi. Yapılan uyarıda saat verilecek, mega kentte yaşayanlar sağanak yağış ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Öte yandan Meteoroloji tarafından İstanbul hava durumu ile ilgili paylaşılan son hava durumu raporuna göre İstanbul il genelinde en yüksek sıcaklığın 13, en düşük sıcaklığın ise 12 derece dolaylarında olması bekleniyor.

İşte; saat saat İstanbul hava durumu tablosu - 13 Kasım

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Yurt geneli hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporu ise şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Yalova, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri, Sinop, Tokat, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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