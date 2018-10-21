Hava durumu ile ilgili son tahminler Pazar günü tatil planı yapanlar tarafından en çok araştırılanlar listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Öte yandan İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika uyarısı geldi. İstanbul hava durumu ile ilgili yapılan uyarıda; saat verilip sağanak yağışa karşı İstanbullular tedbirli olmaya davet edildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU: METEOROLOJİ SAAT VERDİ!

Meteoroloji tarafından yapılan İstanbul hava durumu son dakika uyarısı 21 Ekim Pazar günü tatil planı yapanlar tarafından araştırılıyor. Yapılan uyarıya göre İstanbul il genelinde Saat 09.00 ile saat 18.00 arasında İstanbul il genelinde sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul hava durumu ile ilgili sıcaklık tahminleri ise şöyle:

En düşük beklenen hava sıcaklığı: 15 derece

En yüksek beklenen hava sıcaklığı: 20 derece

İstanbul hava durumu tablosu (saatlik)

21 EKİM PAZAR GÜNÜ YURT GENELİ HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Sakarya, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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