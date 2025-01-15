Meteoroloji duyurdu! İşte 15 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Türkiye genelinde kış şartları kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini artırırken, soğuk hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle Trakya ve Ege Bölgesi'nin bazı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı. İşte 15 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
Kış mevsiminin sert yüzü ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Cuma günü için güncel hava tahminlerini paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege’nin belirli bölgelerinde sağanak yağışlar beklenirken, soğuk hava dalgasının birçok şehirde hissedileceği belirtildi. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. İşte 15 Ocak Çarşamba günü güncel hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların İzmir, Muğla, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İZMİR 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların, kuzey ve güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor..
ANKARA 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.