Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı sözleşmeli er teminine ilişkin eğitime çağrı duyurusu yayımlandı. Adaylar durumlarını, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Personel Temin sayfası üzerinden öğrenebilirler. İşte detaylar...
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EĞİTİME ÇAĞRI DURUMU SSORGULAMA
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı sözleşmeli er teminine ilişkin eğitime çağrı duyurusunu adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilir. Adaylar bağlantıya tıkladıktan sonra T. C. Kimlik numarası ve güvenlik kodunu girerek sonuçlara erişebilir.
YORUMLAR