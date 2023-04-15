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'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

'Hava Muhalefeti'nin İzmir galasında izleyicilerin filme gösterdiği ilgi, sinema sektörü adına pandemi öncesi dönemi hatırlattı

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  • 'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

    Bildiğiniz üzere sinema sktörü, pandemide büyük hasar aldı. Birçok filmin gösterimi ertelenirken birçok projenin beyazperdeye yansıması ya ertelendi ya da iptal edildi.
    Doğal olarak da bu durum izleyici sayısında yüksel ölçülerde düşüşe neden oldu. 
  • 'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

    Pandeminin sona erip normalleşmeye dönüldüğü zamanlarda ise 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sinema sektörü bir kez izleyici kaybına uğradı. 
  • 'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

    BKM yapımı 'Hava Muhalefeti'nin İzmir galasında izleyicilerin filme olan ilgisi, sinema sektörü adına pandemi öncesi dönemi hatırlattı. 
  • 'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

    Ali Sunal ile Doğa Rutkay Kamal, başrollerini paylaştığı 'Hava Muhalefeti'nin İzmir Optimum Paribu Cineverse’de gerçekleştirilen galasında izleyicilerle bir araya geldi.
    Gösterim öncesi AVM'yi hınca hınç dolduran hayranlarıyla biraraya gelen Ali Sunal ile Doğa Rutkay Kamal kurulan özel bir platformda sohbet edip fotoğraf çektirdi.
  • 'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

    Gösterilen yoğun ilgiden dolayı sinema salonun gecikmeli olarak ulaşan Ali Sunal ile Doğa Rutkay Kamal, filme girmeden önce yaptıkları konuşmada; "İzmir seçici bir izleyiciye sahip. Size sunulanı her zaman ilgi ile takip ediyorsunuz. Her alanda olduğu gibi sanatta da demokratiksiniz, seçimlerinde özgür bir sinemasever kitle var burada. İzmir önemli bir ölçüdür, önemli bir kaledir. Bu nedenle burada sizinle beraber olmak olmaktan çok mutluyuz" dedi.
  • 'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

    Filmi, izleyicilerle beraber izleyen Ali Sunal ile Doğa Rutkay Kamal, finalde dakikalarca ayakta alkışlandı. Film boyunca kahkahaların eksilmediği gösterimin ardından BKM Ege Bölge Temsilcisi Devajans’ın organizasyonunda İzmir Basını ile biraraya gelen Ali Sunal ve Doğa Rutkay filme ait düşüncelerini ise şöyle paylaştı.
  • 'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

    Doğa Rutkay Kamal: 'Hava Muhalefeti' derdi olan bir film. İzlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. İçinde toplumsal bir hiciv var. Bir eleştirisi var, sadece güldük ve çıktık duygularının ötesinde bir film. Eğlendirirken düşündürmek bizim Güldür Güldür’de çok uyguladığımız bir anlatım şekli. Bu filmde de o var. Bu anlamda diğer filmlerden ayrılacağını düşünüyorum. İzleyenlerin yüreklerinde de akıllarında da ortak bir yer bulacağını düşünüyoruz.
  • 'Hava Muhalafeti'ne ilgi pandemi öncesini hatırlattı

    Ali Sunal: Gülerek çıktığımız, bize moral olan çok film var, ben de çok seviyorum bu tip filmleri. Ama bu film; hem çok güleceğiniz hem de gülerken “aaa, evet diyeceğiniz”, yaşadığımız ülkede yaşadığımız çevrede görebileceğimiz, eleştirebileceğimiz bir çok şeyi gözler önüne seriyor. O bakımdan da kuvvetli bir film.

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