Doğa Rutkay Kamal: 'Hava Muhalefeti' derdi olan bir film. İzlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. İçinde toplumsal bir hiciv var. Bir eleştirisi var, sadece güldük ve çıktık duygularının ötesinde bir film. Eğlendirirken düşündürmek bizim Güldür Güldür’de çok uyguladığımız bir anlatım şekli. Bu filmde de o var. Bu anlamda diğer filmlerden ayrılacağını düşünüyorum. İzleyenlerin yüreklerinde de akıllarında da ortak bir yer bulacağını düşünüyoruz.