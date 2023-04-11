'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler

"ONU KEMAL SUNAL İLE KARŞILAŞTIRMAK HİÇ DOĞRU DEĞİL"



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gül Sunal, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Ali sürekli beni arayıp, 'Gelecek misin?' diye sordu. Onu Kemal (Sunal) ile karşılaştırmak hiç doğru değil. Herkes kendi yapabildiğini yapacak. Ben Kemal aramızdan ayrıldığında onu her zaman yaşatacağıma dair kendime söz vermiştim. Bunun için bir YouTube kanalı açtım ve orada Kemal'in kendisi için yaptığı arşivi paylaşıyorum. O artık herkesin Kemal’i oldu" dedi.