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'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler

'Hava Muhalefeti' adlı filmin galası yapıldı. Murat Kepez'in yönettiği, Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın başrollerini paylaştığı filmin galasına çok sayıda ünlü katıldı

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  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 14 Nisan’da sinemalarda izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan, Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın başrollerini paylaştıkları 'Hava Muhalefeti'nin galası gerçekleştirildi.

     
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    'Hava Muhalefeti'nin oyuncuları; Ali Sunal, Doğa Rutkay, Ege Kökenli, Burak Hakkı, Kerem Atabeyoğlu, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Atar ve filmin yönetmeni Murat Kepez, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    Oyuncular, çok heyecanlı olduklarını, her anlamda çok eğlenceli, çok komik bir sinema filminin gösterime girecek olmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Galaya katılan ünlüler arasında Gül Sunal, Ezo Sunal, Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar, Fettah Can, Feyza Altun, Cansu Kurtçu, Nazlı Sunal, Kerimcan Kamal, Derya Uluğ, Rachel Araz, Hatice Aslan, Mahir İpek, Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Özgün Aydın, Uğur Bilgin, Erdem Yener, Onur Atilla, Hakan Bilgin, Özge Borak, Toygan Avanoğlu, Aslı İnandık, Hüsnü Güreli, Hakan Ateş, Alpay Erdem, Giray Altınok, Özgür Ozan, Gürhan Altundaşar ve Murat Cemcir de vardı.
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    "ONU KEMAL SUNAL İLE KARŞILAŞTIRMAK HİÇ DOĞRU DEĞİL"

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gül Sunal, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Ali sürekli beni arayıp, 'Gelecek misin?' diye sordu. Onu Kemal (Sunal) ile karşılaştırmak hiç doğru değil. Herkes kendi yapabildiğini yapacak. Ben Kemal aramızdan ayrıldığında onu her zaman yaşatacağıma dair kendime söz vermiştim. Bunun için bir YouTube kanalı açtım ve orada Kemal'in kendisi için yaptığı arşivi paylaşıyorum. O artık herkesin Kemal’i oldu" dedi.
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    "GÜZEL BİR FİLM OLDUĞUNDAN EMİNİM"

    Cansu Kurtçu, "Doğa Rutkay, benim ahiretliğim. Güzel bir film olduğundan eminim. Biz ailecek Bodrum’a yerleşmeye karar verdik. Şehir hayatından uzaklaşıp, daha sakin bir yaşam sürdürmek istiyoruz. Bana göre artık İstanbul’un enerjisi bitti" şeklinde konuştu.
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Özge Borak, "Tiyatroya ağırlık verdim. Pskoloji alanında yüksek lisans yapıyorum" dedi.
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    "BÖYLE FİLMLERE İHTİYACIMIZ VAR"

    Derya Uluğ, "Güzel ve keyifli bir film izleyeceğimizi düşünüyorum. Gülmeye hasret kaldığımız bir dönemde olduğumuz için böyle filmlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

    Derya Uluğ, ayrıca, "Albüm çalışmaları için stüdyoya kapandık, kampa girdim. Güzel gidiyor. Uzun zamandır ilk kez bugün insan içine çıktım. Buradan tekrar stüdyoya geçeceğim" ifadelerini kullandı.
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Hava Muhalefeti
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Hava Muhalefeti
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Hava Muhalefeti
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Açelya Topaloğlu
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Aslı İnandık
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Asuman Yıldız
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Burak Yırtar, Yasemin Sakallıoğlu
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Cansu Diktaş, Giray Altınok
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Feyza Altun, İlker Sungurlar
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Demet Ateş
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Hatice Aslan
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Hüsnü Güreli, Asuman Güreli
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Kerimcan Kamal
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Neslihan Uğur, Özgür Ozan
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Mahir İpek, Alper Kul
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Mehmet Özdilek, İnci Özdilek
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Murat Cemcir
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Nazlı Sunal
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Onur Atilla, Sinem Ayyıldız, Umay Pelin Akdoğan, Doğan Akdoğan
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Onur Buldu
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • 'Hava Muhalefeti'nde bir araya geldiler - Magazin haberleri

    Şiva Behrouzfar, Toygan Avanoğlu

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