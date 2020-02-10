Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı uçak kazasına ışık tutacak en önemli “tanık” olarak öne çıkan hava trafik kontrolörünün ifadesine ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen uçak kazası

Kontrolör, kaza yapan uçağın pilotlarına, rüzgarın şiddeti ve yağmur hakkında bilgi verdiğini, daha önceki iki uçağın pas geçtiğini belirttiğini aktardı. Kontrolör, “Bu veriler, tespitler ve bilgiler ışığında kaza yapan uçağın da pas geçeceğini düşündük” dedi. Bu sözler, özel havayollarında, “yakıt tasarrufu baskısı” iddialarının araştırılması yönündeki iradeyi güçlendirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçen hafta yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı.

Ankara’dan uzman ekipler, kazanın nedeni araştırmak üzere bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava trafik kontrolörleri, meydan müdürleri, işletmeci şirket ve diğer yetkililerle görüşmeler yapılıyor. Sahada da teknik çalışma yapılıyor. Kazanın öncesine ve oluş anına ilişkin yapılacak tespitlerde yararlanılmak üzere ilgili kişiler dinleniyor. Veriler toplanıyor.

ABD HEYETİ HAFTA SONUNA KADAR İSTANBUL’DA
ABD’den de Ulusal Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nden 4, ABD sivil havacılık otoritesinden 2 uzman ile kaza yapan uçağın üreticisi Boeing firmasından 5 kişilik bir heyet İstanbul’a gelmişti. ABD’liler de “gözlemci” olarak kazayla ilgili çalışmalarda yer alıyor. Heyetin, bu hafta sonuna doğru Türkiye’den ayrılabileceği belirtiliyor.

KONTROLÖR NE ANLATTI?
Uçak kazasına ışık tutacak en önemli “tanık” olarak hava trafik kontrolörleri gösteriliyor. Kontrolörler de dinlendi. Kontrolör, kaza yapan uçağın pilotlarına, rüzgarın şiddeti ve yağmur hakkında bilgi verdiğini söyledi. Daha önceki iki uçağın “pas” geçtiğini belirttiğini vurguladı ve ekledi: “Bu veriler, tespitler ve bilgiler ışığında kaza yapan uçağın da pas geçeceğini düşündük” dedi.

KAPTAN PİLOTTAN KÖTÜ HABER
Kaza yapan uçağın Türk kaptan pilotu, kazadan ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Pilotun, tedavisi hastanede sürüyor. Kaptan Pilot Mahmut Aslan’ın, sağlık nedeniyle yeniden görevine dönemeyebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burdur'da öğrenci servisi yandı
GÜNDEMBurdur'da öğrenci servisi yandı
Son dakika akılalmaz cinayet! "Sessiz olun" dedi! Öldürdüler!
GÜNDEM"Sessiz olun" diye uyardı! Öldürdüler!
Son dakika Kadir Şeker! Türkiye bu cinayeti konuşuyor! Keşif yaptırıldı! O kadın: "Beni kurtardı!"
GÜNDEMTürkiye bu cinayeti konuşuyor! O kadın: "Beni ...
II. Abdülhamid kimdir? II. Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğu'nun kaçıncı padişahı
GÜNDEMII. Abdülhamid kimdir?
Türkiye dondu! Göle eksi 40'ı gördü
GÜNDEMTürkiye dondu! Göle eksi 40'ı gördü
Simitçiye müdahale eden zabıtaya kızdı, bakın ne yaptı!
GÜNDEMZabıtaya kızdı, bakın ne yaptı!
Hayvansever Adnan Köksal 30 yıldır kedilerle iç içe yaşıyor
GÜNDEM30 yıldır kedileriyle yaşıyor
Son dakika! Ceren Özdemir'in katili hakim karşısında!
GÜNDEMCeren'in katili hakim karşısında!
Yokuşta kayan çocuklar ölümün kıyısından döndü
GÜNDEMBir saniye sonrası inanılmaz!
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
GÜNDEMAdana'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X