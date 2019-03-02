Oksijen deposu Kazdağları, bozulmamış doğası, organik tarım alanları, alternatif doğa sporları alanlarıyla ilkbahar mevsiminde de önemli alternatifler sunuyor.

AA'nın haberine göre son yıllarda tanınırlığı artan Kazdağları, Çanakkale ile Balıkesir illerinin arasında yer alıyor.

Çanakkale'nin Yenice ve Bayramiç ilçelerinin büyük bölümünü kaplayan ormanları, endemik bitki türleriyle özellikle doğa sporu meraklılarının önemli adreslerinden olan bölgede, yamaç paraşütü ve motor sporları da yapılabiliyor.

Hafta sonu tatilleri için İstanbul'a 6, İzmir'e 5 saat uzaklıktaki Yenice, konaklama tesisleriyle de ilgi çekiyor. Yenice Göleti de yılın her mevsiminde fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bölgenin drone ile çekilen görüntüleri belgeselleri aratmıyor.

"İLÇEMİZİN YÜZ ÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 70'İ ORMANLIK ALAN"

Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, ilçe yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'lik bölümünün ormanlık alan olduğunu, bu ormanların büyük bölümünün ise Kazdağları sınırları içinde kaldığını söyledi.

Bölgeye son yıllarda yoğun bir talep olduğunu, özellikle büyükşehir stresinden bunalanların adeta akın ettiğini belirten Başer, "Emeklilik aşamasındaki vatandaşlarımızın da yaşama amaçlı ilgi gösterdikleri bir yer. Kazdağları içinde doğal yürüyüş yolları, doğa sporlarına uygun alanlar mevcut. İlçemizin 700 metre rakımlı tepesinden yamaç paraşütü yapma olanağımız var. Bölgemiz rüzgar ve lokasyon açısından da çeşitli spor dalları için oldukça elverişli bir yer. Özellikle yaz aylarında ülkemizin çeşitli yerlerinden yamaç paraşütüne merak saran vatandaşlarımız bu amaçla ilçemize geliyor." dedi.

Başer, ilçede dışarıdan gelecek konukları ağırlayabilecek sayıda ve nitelikte konaklama tesisleri bulunduğunu aktardı.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde bunalanların doğa ve diğer alternatif turizm seçenekleri için Yenice'yi tercih edebileceğini vurgulayan Başer, şöyle devam etti:

"Tabii buraya gelen vatandaşlarımızın doğal güzellikler yanında ilçemize bağlı 76 köydeki tarım ve hayvancılığı da görebilirler. Doğal tarımı burada birebir yaşayabilirler. Direkt kaynağından doğal ve organik ürünlere buradan ulaşabilirler. Haftada bir gün ilçemizde kurulan doğal pazarımızda bu ürünler sergilenmekte. Ciddi oranda bölgemizde hayvancılıkta mevcut. Dolayısıyla peynir ve tereyağı anlamında organik ürünlerin üretimi yapılıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız hem doğal güzelliklerden faydalanıyor hem de organik ürünlere çok kolay şekilde ulaşabiliyorlar. Herkesi Yenice ilçemize bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz."

"İNSANLAR SESSİZLİK İSTİYOR"

İstanbul'dan iki günlük tatil için Yenice'ye gelen Melih Akyol ise bölgeyi çok sevdiğini, yaz tatili için de burayı tercih edebileceğini anlattı.

Ahmet Zeki Arslan, internetten yaptığı araştırmayla tanıdığı bölgeyi gezmekten büyük keyif aldığını dile getirdi.

Bölgede şehir dışından gelen ziyaretçilerin tur operatörlüğü yapan Melis Durmaz da son 5 yıldır doğa tutkunlarının Kazdağları'na yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Bu ilginin, temiz doğa ile birebir bağlantılı olduğunu kaydeden Durmaz, "Burası her anlamda insanı cezbeden bir yer. Bir kere çok sessiz. İnsanlar biraz sakinlik istiyor, özellikle büyükşehir anlamında. O nedenle de akla ilk gelen yerler buralar. Umarım bölgenin turizm potansiyeli önümüzdeki süreçte artar" değerlendirmesinde bulundu.