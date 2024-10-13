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        Haberler Gündem Güncel Havalimanına yıldırım düştü personel şok geçirdi | Son dakika haberleri

        Havalimanına yıldırım düştü personel şok geçirdi

        Rize-Artvin Havalimanı'nda piste yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle şoka giren 30 yaşındaki pist görevlisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:04
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        Rize-Artvin Havalimanı'nda saat 08.40'ta Rize-İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü.

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        Bu sırada pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi.

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        Bayılan Avni M, ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

        #rize havalimanı
        #yıldırım
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