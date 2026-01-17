Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha eklediklerini belirterek, "Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin havacılık altyapısında son 24 yılda aldığı mesafeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, kıtaların kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığına işaret eden Uraloğlu, bu avantajı doğru okuyarak ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte ve bütüncül bir anlayışla planladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını anlattı. Uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer yükseliş olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna, 92,4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.