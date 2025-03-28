Hawaii'de Kilauea Yanardağı 300 metre yüksekliğe lav püskürttü
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttü
Giriş: 28.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:03
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmeye devam ettiğini duyurdu.
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Yanardağın 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü bilgisi paylaşılırken, volkanik faaliyetten dolayı yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığı bildirildi.
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Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten bu yana toplamda 15 kez lav püskürttü.