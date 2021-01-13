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Hayal Kahraman kimdir? Çocuklar Duymasın'ın Duygusu Hayal Kahraman kaç yaşında?

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini sonlandırdı. Evlendikten sonra televizyon dünyasından uzaklaşan Hayal Kahraman'ın hayatı merak ediliyor. Peki Hayal Kahraman kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

Hayal Kahraman kimdir? Çocuklar Duymasın'ın Duygusu Hayal Kahraman kaç yaşında?

Hayal Kahraman'ın eşi Murat Kahraman Özalp ile boşandı. İki kız çocuğu olan Hayal Kahraman hakkında merak edilenler haberimizde.

HAYAL KAHRAMAN KİMDİR?

Hayal Kahraman, 1985 yılında İstanbul Büyükada'da doğdu. 2008' de TRT’de yayınlanan Kadir İnanır'ın baş rolü paylaştığı İpsiz Recep dizisinde Leyla'yı, 2009'da İstanbul'da Aşık Oldum dizisinde Işıl olarak oynadı.

2010 yılının Temmuz ayında İpsiz Recep'te rol arkadaşı olan Murat Kahraman Özalp ile evlendikten sonra Hayal Kahraman Özalp adını aldı. Tekrar başlayan Çocuklar Duymasın dizisinde büyümüş Duygu karakterini canlandırmıştır.

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