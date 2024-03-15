'Hayalet Avcıları: Ürperti'ye New York'ta etkinlik düzenlendi
22 Mart'ta gösterime girecek 'Hayalet Avcıları: Ürperti' filminin dünya prömiyeri öncesi New York kentindeki ünlü Hook & Ladder 8 İtfaiye İstasyonu önünde etkinlik düzenlendi. Filmin kostümleriyle etkinliğe katılan hayranlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi
'Hayalet Avcıları: Ürperti', Gil Kenan, Jason Reitman'la yazdığı ve yönettiği, yakında çıkacak bir Amerikan doğaüstü komedi filmidir. 'Ghostbusters: Afterlife film'inin devamı ve 'Ghostbusters' serisinin beşinci filmidir.
Filmin kadrosunda; Mckenna Grace,Emily Alyn Lind, Ernie Lee Hudson ve Paul Rudd gibi ünlü isimler yer alıyor.
Filminin dünya prömiyeri öncesi New York kentindeki ünlü Hook & Ladder 8 İtfaiye İstasyonu önünde, etkinliğe filmin hayranları kostümleriyle katıldı.
Etkinliğe, filmin oyuncularından Mckenna Grace, Ernie Lee Hudson ve yönetmen Gil Kenan'de katıldı.
.