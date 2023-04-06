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'Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi' Venedik Mimarlık Bienali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunu üstlendiği Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl, küratörlüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın üstlendiği 'Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi' adlı proje sergilenecek.

'Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi' Venedik Mimarlık Bienali'nde
HABERTURK.COM


Günümüzün en önemli mimarlık etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergilerinin 18’incisi, 20 Mayıs’ta açılıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl, küratörlüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın üstlendiği 'Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi' adlı proje yer alıyor.

İlhamını Ursula K. Le Guin’den alan 'Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi', binalarla ilgili kanıksanmış imgeleri ve yaklaşımları sorgulayarak, daha gösterişli, başarılı örneklere odaklanmak yerine terk edilmiş binaların hikâyelerini dinlemeyi ve anlamayı öneriyor. Proje, “geleceğin laboratuvarı” olarak ele alınabilecek bu yapıları yıkmak ya da kaderine terk etmek yerine nasıl dönüştürülebileceğine dair araştırmalarla geleceğe dair umut verecek önerileri ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

26 Kasım’a kadar bienalin ana mekânlarından Arsenale’de yer alacak Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu, İKSV koordinasyonunda, TC Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Türk Hava Yolları, Türkiye Pavyonu'nu havayolu partneri olarak destekliyor.

İKSV Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; G&ouml;rg&uuml;n Taner
İKSV Genel Müdürü Görgün Taner

Projenin ayrıntıları, küratörler Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın sunumuyla, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Florya kampüsünde yer alan Havuz alanında düzenlenen bir toplantıyla paylaşıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Pavyonu koordinasyonunu üstlenen İKSV Genel Müdürü Görgün Taner "Türkiye’de mimarlık alanında ufuk açıcı, heyecan verici çalışmalar yürüten yaratıcı profesyonellere bu etkinlikte alan açabilmek bize mutluluk veriyor” dedi.

K&uuml;rat&ouml;rler Sevince Bayrak ve Oral G&ouml;ktaş
Küratörler Sevince Bayrak ve Oral Göktaş

Mimarlığın Çuval Teorisi için manifesto metnine buradan ulaşılabilir.

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