Bir dönemin sevilen gençlik dizilerinden olan 'Hayat Bilgisi', pek çok oyuncunun yıldızını parlatmıştı.

Dizide 'Barbie' ve 'Ortega' karakterlerini canlandıran İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel, uzun süre sonra bir araya geldi.

İpek Erdem, Yılmazel'le fotoğraf paylaşarak, "Sürpriz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları 'Juliet' oyununu izledim" notunu düştü.

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Oyuncu sözlerine, "Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel" diye devam etti.

İpek Erdem, geçtiğimiz günlerde de, 'Törpü Yeliz'i canlandıran Gökçe Bahadır ile buluşmuştu.