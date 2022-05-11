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Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Serhan Arslan yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırttı!

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Kopil rolüne hayat veren Serhan Arslan’ın son hali gündeme geldi. Serhan Arslan; Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel, Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakter ile hafızalara kazındı. Cennet Mahallesi dizisinde Gudik Hasan rolüne de hayat veren Serhan Arslan uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. İşte, Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın yıllar içerisindeki değişimi…

  • 01
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    Serhan Arslan; başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel, Gökçe Bahadır ve İpel Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterine hayat verdi.
  • 02
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    Yayın hayatına 13 Şubat 2003 yılında başlayan Hayat Bilgisi dizisi 2003 ile 2006 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlandı.
  • 03
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    Sevilen gençlik dizisinde Kopil rolünü canlandıran genç oyuncu, hayat verdiği rol ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.
  • 04
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    Ekranların unutulmayan dizisiyle yıldızı parlayan, şimdilerde 41 yaşında olan Hayat Bilgisi’nin Kopil’inin son hali merak konusu oldu.
  • 05
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    Cennet Mahallesi dizisindki Gudik Hasan rolüyle de beğeni toplayan Arslan, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.
  • 06
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    İşte, Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın yıllar içerisindeki değişimi…
  • 07
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    HAYAT BİLGİSİ’NİN KOPİL’İ SERHAN ARSLAN KİMDİR?

    Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur.
  • 08
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    Henüz 8 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. 
  • 09
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    Londra'da, Central Saint Martin ve East 15 Acting School'da oyunculuk üzerine atölye çalışmalarına katıldı.
  • 10
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    San Francisco'da, The Actors Center of San Francisco'da çalıştı. 
  • 11
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

    Berlin Film Festival/Berlinale Talent Campus'e ülkemizden seçilen ilk oyuncu oldu.
  • 12
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 13
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 14
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 15
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 16
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 17
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 18
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 19
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 20
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 21
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 22
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 23
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 24
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 25
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 26
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 27
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 28
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 29
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 30
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 31
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?
  • 32
    Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Gudik Hasan’ı Serhan Arslan kimdir?

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