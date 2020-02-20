DHA

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, 5 otel ve 14 evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen cumartesi günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 28´i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı.

50 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre 1 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 50 kişiden 13´ü 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi de serbest bırakıldı.

BİR KADINDA AIDS VİRÜSÜ SAPTANDI

Yalova´da fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı edilmesi için işlemleri devam ediyor. Kadınlara yapılan sağlık kontrollerinde 1 kadında HIV (AIDS) virüsüne rastlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.