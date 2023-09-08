Hayata hoş bir mola vermenizi sağlayacak dünyanın dört bir yanından 17 fotoğraf
Dünyadaki milyarlarca insan her gün farklı deneyimler yaşıyor. İnternet sayesinde mesafeler fark etmeksizin, hepimiz bu deneyimlere ortak olabiliyoruz. İşte, keyfinizi yerine getirecek dünyanın dört bir yanından 17 fotoğraf...
"Bir alana açılan kapı."
"İşte bu yüzden yatak odamda atıştırmalıklar bulundurmaya başladım."
"Denizden bir dilim. Birkaç yıl önceki karakalem çizimlerimden biri."
"Eminim, siz benim günlük iş manzaramla rekabet edemezsiniz"
"1900'lerin başından kalma Winchester, KY'deki ameliyathane."
"Etna Dağı'ndaki patlama gökyüzünde bir Anka kuşu yanılsaması yaratıyor."
"Baba ve oğul."
"Colorado Springs'in üzerinde 360 derecelik tam bir gökkuşağının harika görüntüsü."
"Doğaçlama yan dikiz aynası."
"Bu tuhaf reklam panosunu şehir merkezinde gördüm ve kimse anlamını bilmiyor."
"İnsanların köpeğimin bir limon yüzünden heyecanlandığı bu fotoğrafı görmesini istiyorum."
"Kankalar."
"Kafasında piston olan adam. Bunu 2016'da ST Ettiene'de çekmiştim."
"Martı patates kızartmasını yemeye çalışıyor."
"Güneş batıyor."