Hayata olan bakış açınızı değiştirecek 30 harika alıntı
Bazen hayata olan bakış açımızı değiştirmek için başka birinin gözlerinden bakmak gerekebilir. Böyle zamanlarda birkaç cümlenin derinliği, bize ilham verebildiği gibi her şeye umutla bakmamızı sağlayabilir. İşte, bir cümleden daha fazlası olan muazzam 30 alıntı...
Dünya benim vatanımdır, bütün insanlar benim kardeşimdir ve iyilik yapmak dinimdir. - Thomas Paine
İyi yönetilen bir ülkede yoksulluk utanılacak bir şeydir. Kötü yönetilen bir ülkede zenginlik utanılacak bir şeydir. - Konfüçyüs
Seyahat etmek herkesin diğer ülkeler hakkında yanıldığını keşfetmektir. - Aldous Huxley
Dünyanın küçük ülkeleri de büyük uluslar kadar önemlidir. - Narendra Modi
Hayat hiçbir zaman adil değildir ve belki de adil olmaması çoğumuz için iyi bir şeydir. - Oscar Wilde
Başarıya giden yol ile başarısızlığa giden yol hemen hemen aynıdır. - Colin R. Davis
Hayat ya cesur bir maceradır ya da hiçbir şeydir. - Helen Keller
Dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, hatta dokunulamaz; kalple hissedilmeleri gerekir. -Helen Keller
Yolun sizi götürdüğü yere gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ve iz bırakın. - Ralph Waldo Emerson
Hayattaki başarısızlıkların çoğu, pes ettiklerinde başarıya ne kadar yaklaştıklarını fark edemeyen insanlardan kaynaklanır. - Thomas A. Edison
Hayat alçakgönüllülük konusunda uzun bir derstir. - James M. Barrie
Hiçbir zaman şunu unutmayın; odak noktanız gerçekliğinizi belirler. - George Lucas
Yalnızca bir kez yaşarsınız, ancak doğru yaparsanız bir kez yeter. - Mae West
Yaşamadaki en büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde ayağa kalkabilmektir. - Nelson Mandela
Hayat gerçekten basit ama biz onu karmaşık hale getirmekte ısrar ediyoruz. -Konfüçyüs
Korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. -Franklin D. Roosevelt
Başarı genellikle onu arayamayacak kadar meşgul olanların başına gelir. - Henry David Thoreau
İster yapabileceğinizi düşünün ister yapamayacağınızı düşünün, haklısınız. - Henry Ford
Başarı nihai değildir; başarısızlık ölümcül değildir: Önemli olan devam etme cesaretidir. -Winston S. Churchill
Hayat, anlaşılması için yaşanması gereken bir dizi derstir. - Ralph Waldo Emerson
Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır. -Walt Disney
Zamanınız sınırlı, bu yüzden onu başka birinin hayatını yaşayarak harcamayın. Başkalarının düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşamak anlamına gelen dogmanın tuzağına düşmeyin. - Steve Jobs
Hayatımızın amacı mutlu olmaktır. - Dalai Lama
Başarılı olmak için bencil olmalısınız yoksa asla başaramazsınız. Ve bir kez en yüksek seviyenize ulaştığınızda, o zaman bencil olmamalısınız. - Michael Jordan
Dünyada görmek istediğiniz değişim siz olmalısınız. -Mahatma Gandi
"Hayat hakkında öğrendiğim her şeyi üç kelimeyle özetleyebilirim: Hayat devam ediyor." -Robert Frost
Her gün seni korkutan bir şey yap. -Eleanor Roosevelt
Kafanın içinde beyin var. Ayakkabının içinde ayakların var. Kendinizi seçtiğiniz herhangi bir yöne yönlendirebilirsiniz. - Dr. Seuss
Hayat, birbirine kaynamış pek çok parçadan oluşur. - Charles Dickens
Yaptığınız şeyi küçümsediğinizde, dünya da kim olduğunuzu küçümseyecektir. - Oprah Winfrey
Kaynak: Hubspot, Azquotes