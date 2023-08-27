Haberler Yaşam Hayata olan bakış açınızı değiştirecek 30 harika alıntı

Hayata olan bakış açınızı değiştirecek 30 harika alıntı Bazen hayata olan bakış açımızı değiştirmek için başka birinin gözlerinden bakmak gerekebilir. Böyle zamanlarda birkaç cümlenin derinliği, bize ilham verebildiği gibi her şeye umutla bakmamızı sağlayabilir. İşte, bir cümleden daha fazlası olan muazzam 30 alıntı... Habertürk Giriş: 27.08.2023 - 09:29 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:29 facebook

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Dünya benim vatanımdır, bütün insanlar benim kardeşimdir ve iyilik yapmak dinimdir. - Thomas Paine İyi yönetilen bir ülkede yoksulluk utanılacak bir şeydir. Kötü yönetilen bir ülkede zenginlik utanılacak bir şeydir. - Konfüçyüs Seyahat etmek herkesin diğer ülkeler hakkında yanıldığını keşfetmektir. - Aldous Huxley Dünyanın küçük ülkeleri de büyük uluslar kadar önemlidir. - Narendra Modi Hayat hiçbir zaman adil değildir ve belki de adil olmaması çoğumuz için iyi bir şeydir. - Oscar Wilde Başarıya giden yol ile başarısızlığa giden yol hemen hemen aynıdır. - Colin R. Davis

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Hayat ya cesur bir maceradır ya da hiçbir şeydir. - Helen Keller Dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, hatta dokunulamaz; kalple hissedilmeleri gerekir. -Helen Keller Yolun sizi götürdüğü yere gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ve iz bırakın. - Ralph Waldo Emerson Hayattaki başarısızlıkların çoğu, pes ettiklerinde başarıya ne kadar yaklaştıklarını fark edemeyen insanlardan kaynaklanır. - Thomas A. Edison Hayat alçakgönüllülük konusunda uzun bir derstir. - James M. Barrie Hiçbir zaman şunu unutmayın; odak noktanız gerçekliğinizi belirler. - George Lucas