Hayatı filmlere konu olan ABD'li ünlü gangster hapishanede ölü bulundu
ABD'li ünlü gangster James 'Whitey' Bulger, Batı Virginia Eyaleti'nde yer alan hapishanedeki hücresinde bulundu. ABD medyası, olayın bir cinayet olduğunu bildiriyor.
31.10.2018 - 11:24 | Güncelleme:
ABD'li ünlü gangster James 'Whitey' Bulger, ömür boyu hapis cezasını çekmek için bulunduğu Florida Eyaleti'ndeki bir hapishaneden Batı Virginia Eyaleti'ndeki başka bir hapishaneye nakledildiği ilk gün, hücresinde bulundu.
Yüksek güvenlik önlemli hücresinde yaşamını yitirmiş olarak bulunan 89 yaşındaki Bulger, Salı günü buraya nakledilmişti.
ABD medyasındaki haberlerde Bulger'ın öldürüldüğü belirtildi.
2013 yılında 11 cinayetin aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan hüküm giyen Bulger'ın hikayesi, bugüne dek farklı filmlere ilham verdi.
Başrolünde Johnny Depp'in yer aldığı 'Kara Düzen' ve 2006'da En İyi Film Oscar'ını kazanan Martin Scorsese izmalı 'Köstebek' bu filmler arasında yer alıyor.
ABD medyası, olayın yaşandığı Batı Virginia'daki Hazelton hapishanesinde 1385 mahkûmun kaldığını bildiriyor.
ABD'de yayın yapan The Boston Globe gazetesine konuşan kaynaklar, Bulger'ın ölümüyle ilgili, mafya bağlantıları bulunan bir mahkûm hakkında soruşturma başlatıldığını belirtiyor.
Fox'un yerel iştiraklerinden Boston merkezli TV kanalı WFTX, Bulger'ın cezaevindeki diğer mahkûmların bulunduğu alana girmesinden birkaç saat sonra öldürüldüğünü aktardı.
CBS TV kanalına konuşan hapishane çalışanı bir sendika yetkilisi ise olayın bir cinayet olduğunu bildirdi.
ABD'deki Federal Hapishaneler Bürosu henüz, Bulger'ın neden başka bir hapishaneye nakledildiğiyle ilgili bir açıklama yapmadı.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattı.
James 'Whitey' Bulger kimdir?
Bulger, 1929 yılında İrlanda kökenli ABD'li bir ailenin altı çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.
Boston'da büyüyen Bulger, genç yaşlarda The Shamrocks (Yoncalar) adlı bir çeteye dahil oldu. Araba kaçırmakla başladığı çete faaliyetleri banka soygunlarına kadar uzandı.
İlk olarak delikanlılık yaşlarında tutuklandı.
Bulger ilerleyen yıllarda; tefecilik, kumar, gasp, uyuşturucu satışı ve cinayet gibi suçları işleyen bir imparatorluğu yönetti.
Silahlı soygun ve adam kaçırma suçlarından hüküm giydikten sonra San Francisco'daki ada hapishanesi Alcatraz'da yattı.
Alcatraz'ı sevmiş olmalıydı ki, kaçak olduğu bir dönemde Alcatraz'ı turist olarak ziyaret edip fotoğraf bile çektirdi.
Bulger, bir kez İrlanda Kurtuluş Ordusu'na (IRA) silah temin etmeye çalıştı.
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Hayatı filmlere konu olan ABD'li ünlü gangster hapishanede ölü bulundu/hayati-filmlere-konu-olan-abd-li-unlu-gangster-hapishanede-olu-bulundu-21996912199691
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