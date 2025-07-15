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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' AKM'de

        'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' AKM'de

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 24 Temmuz akşamı Özgür Özgülgün'ün kaleme alıp oynadığı "Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik" adlı oyuna yeniden ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 00:01 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:01
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        'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' AKM'de
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        Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün yazıp oynadığı “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı tiyatro oyunu, prömiyerinden bu yana seyircilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özgülgün, büyük usta Sait Faik’in öykülerindeki kahramanların izini sürerken; Senan Kara’nın yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun, Sait Faik’in ada insanlarını, doğayı ve İstanbul’u anlattığı öykülerini tiyatronun büyüsüyle buluşturuyor.

        Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın mihenk taşı, çağdaş öykücülüğümüzün en özgün yazarı Sait Faik Abasıyanık’ın hikâye kahramanlarının izini sürdüğü oyunda Özgülgün, Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerindeki evrensel insanlık hallerini sahneye taşıyor. Dekor tasarımından müziğe, ışık tasarımından görsel tasarıma kadar her detayı özenle hazırlanan bu oyun, seyirciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor.

        Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik; 24 Temmuz saat 20.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’nda sahnede olacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #sait faik
        #tiyatro
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