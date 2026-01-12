Habertürk
        Hayati Misman Retrospektif sergisi için son günler

        Hayati Misman Retrospektif sergisi için son günler

        Prof. Hayati Misman'ın altmış yıllık sanat kariyerine ışık tutan Retrospektif sergi 19 Ocak'a dek Kibele Sanat Galerisi'nde izlenebilir

        Giriş: 12.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:40
        Hayati Misman Retrospektif sergisi için son günler
        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nin yeni sezonda sanatseverlerle buluşturduğu Hayati Misman Retrospektif sergisi 19 Ocak 2026 tarihine dek her gün ücretsiz olarak izlenebiliyor. Prof. Misman’ın altmış yıllık sanatsal birikimine ışık tutan sergi, resim, gravür, heykel ve metal dekupe gibi farklı disiplinlerde 170’ten fazla eseri bir araya getiriyor.

        Sanatçının anılarını, hayallerini, kaygılarını ve beklentilerini yansıttığını söylediği eserleri, gravürden gelen çizgisel disiplini tuvallerin renk katmanlarıyla ve heykellerin üç boyutuyla birleştirerek özgün bir dil geliştiriyor. İbrahim Karaoğlu tarafından hazırlanan kapsamlı sergi kataloğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        ÇOCUKLAR MİSMAN’IN ESERLERİYLE BULUŞUYOR

        Minik sanatseverler yarıyıl tatilinde Misman’ın eserleriyle buluşuyor: 19 Ocak’ta düzenlenecek Hayalden Öte ve Duyguların Ne Renk? atölyelerinde çocuklar önce sergiyi gezecek, ardından gözlemledikleri gravürler ve tablolardaki figürlerden ilham alarak kendi özgün çalışmalarını üretecekler.

        KİBELE’NİN YENİ KONUĞU AYLA TURAN OLACAK

        Kibele Sanat Galerisi, Hayati Misman’ın ardından, eğlenceli ve dinamik heykelleriyle Ayla Turan’ı konuk edecek. Turan’ın günlük yaşamdan nesnelere ve figürlere çocukça bir bakışla yaklaşarak izleyiciyi gördüklerine daha derinden bakmaya teşvik eden eserleri, 9 Şubat’tan 11 Mayıs’a dek galeride izlenebilecek.

        Levent’teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’ni her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz. Ücretsiz olarak düzenlenen çocuk atölyelerine İş Sanat’ın internet sitesinden kaydolabilirsiniz.

