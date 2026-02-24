Hayatın Renkleri, İş Sanat Anadolu Sergileri ile Lüleburgaz’da

İş Sanat Anadolu Sergileri, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

28 Şubat – 1 Mart tarihlerinde Lüleburgaz Şubesi’nde ziyaret edilecek “Hayatın Renkleri” başlıklı seçki, figüratif resim geleneği etrafında şekilleniyor.

1943 yılında Yurt Gezileri kapsamında Kırklareli’nde bulunmuş olan Saip Tuna’nın seçkinin temasını güçlü biçimde temsil eden Yörük Kızı tablosuyla birlikte Melâhat Üren, Hüseyin Avni Lifij, Şükriye Dikmen, Fikret Muallâ Saygı ve Nuri Abaç gibi sanatçılarımızın günlük hayattan sahneleri ve insan manzaralarını yalın, dışavurumcu ve şiirsel bir dil aracılığıyla tuvale taşıdıkları eserler bu sergide izlenebilecek.

REKLAM

ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZ BUGÜNÜN KUŞAKLARIYLA BİR ARADA

Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi yaratıyor.