Hayatın zorluklarıyla 'dans' ediyor

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün bedensel engelli halter takımıyla 2013'te spora başladığını belirten Barış, 2,5-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Genel Menajeri Erdem Göksel'in girişimleriyle önce basketbol, sonra da para dansla tanıştığını ifade etti.

Para dans yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Barış, "Tekerlekli sandalye dans sporu çok özel bir branş. Çünkü içinde aynı zamanda sanat da barındırıyor. Bu yüzden çok özel ve kıymetli. Dansı seviyorum, uzun yıllar burada kalıcı olmak, başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Bunun için çaba sarf ediyorum." diye konuştu.

Barış, "Spora başlarken zorluklar yaşadın mı?" sorusuna, "Spor keyifli bir iş. Her spor branşının kendine özgü zorlukları var ama önemli olan ne istediğinizi bilmek, ondan vazgeçmemek. Peşinden gittiğiniz zaman zevk alıyorsunuz, severek yapıyorsunuz. Akabinde başarı da geldikten sonra üzerine bal kaymak oluyor." yanıtını verdi.

"Yapamama korkusu" hiç yaşamadığını söyleyen milli para dansçı, ailenin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu noktada ailemin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Engelli bireyin ailesinin yaklaşımı, yönlendirişi çok önemli. Çünkü kendi ayakkabısını bağlayacak durumda olup ama bağlamayan birçok tanıdığım var. Her işi ailesine gördüren... Ailenin 'O yapamaz, bilmez, aman oğlum susadın mı, aman kızım acıktın mı, yemek getireyim mi?' yaklaşımından kaçınması gerekiyor. Çünkü birey ondan sonra içine kapanık yetişiyor, evinden dışarı adım atamıyor, evinden dışarı çıktığı zaman da sanki herkes ona bakıyormuş gibi düşüncelere kapılıyor."