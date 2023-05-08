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Hayatını karartan kilolarından kurtuldu, 6 ayda 57 kilo verdi

Mersin'de yaşayan 20 yaşındaki genç, okulu bırakmasına neden olan kilo problemlerini, azmi ile yenmeyi başardı. Aşırı kiloları yüzünden arkadaşı olmayan, asosyal bir çocuk olan bir dönem de antidepresan kullanan Mustafa Bekar, beslenme düzenini değiştirip egzersiz yaparak 6 ayda 143 kilodan 86 kiloya düştü

Hayatını karartan kilolarından kurtuldu, 6 ayda 57 kilo verdi
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İHA

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Mustafa Bekar, çocukluğundan beri kabusu olan kilolarından azmi ile kurtulmayı başardı. Özellikle ilkokul ve ortaokul dönemlerinde aşırı kilolu olan Bekar, 2017 yılında Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ni kazandı.

Okulun ilk 3 ayında yine kilo problemleri yüzünden arkadaşları tarafından sürekli dalga geçilen ve aralarına alınmayan Bekar, daha fazla dayanamayarak, eğitimini yarıda bıraktı. Ardından odasına kapanan, sadece bilgisayar oyunları oynayan ailesi dahil kimseyle görüşmek istemeyen Bekar, bir süre sonra psikolojik sıkıntılar da yaşamaya başladı. Babasının psikiyatriye götürdüğü Bekar, antridepresan kullanmaya başladı. Ancak bir türlü düzelmeyen Bekar, yine babasının tavsiyesi üzerine bir beslenme kulübüne giderek, kilolarından kurtulmak istedi. Burada beslenme düzenini değiştiren ve hayatına egzersiz katan Bekar, 6 ayda 143 kilodan 86 kiloya düştü. Tekrar yaşama sevincini elde eden Bekar, şimdi ise yarım kalan eğitim hayatına devam ediyor ve kendisi gibi kilo problemi yaşayan insanlara yardımcı oluyor.

"SINIFTAKİ ARKADAŞLARIM BENİMLE DALGA GEÇİYORDU"

Kilo verme sürecini anlatan Mustafa Bekar, "İlkokul ve orta okul çağlarında hep kilo problemleri yaşayan bir öğrenciydim. 2017 senesinde Atatürk Endüstri Meslek Lisesini kazandım. Lise hayatımın ilk 3 ayında sınıftaki arkadaşları tarafından sürekli dışlanan, ortamlarına dahil edilmeyen, asosyal bir çocuktum. Böylelikle okulu bırakma kararı aldım. Ben 1.89 boyundaydım ve 143 kiloydum. Çok fazlaydı benim için. Bu benim özgüvenimi tamamen yerle bir ediyordu. Sınıftaki arkadaşlarım sürekli benimle dalga geçiyordu ve beni ortamlarına dahil etmiyorlardı, küçük düşürülüyordum. Çok dalga geçtikleri bir gün ağlayarak sınıftan çıktım ve okulu bırakacağım dedim ve bıraktım" dedi.

"143 KİLODAN 86 KİLOYA DÜŞTÜM"

Kilosu yüzünden özgüveninin düştüğünü ve hiç bir arkadaşının olmadığını belirten Bekar, "Sürekli bilgisayar oyunları oynayan, hiç kimseyle konuşmayan çevresiyle dahil hiç kimse ile iletişime geçmeyen odasına gün ışığı girmeyen aşırı asosyal bir çocuk haline gelmiştim. Ondan sonra babam beni psikiyatriye götürme kararı aldı. Mersin Üniversitesi Psikiyatri Bölümüne götürdü. Antidepresan kullanmaya başladım. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatışı ön görülmüş bir insandım. Artık özgüvenim tamamen yerlerdeydi. Hiç kimseyle arkadaşlık edinemeyen, berbat bir ruh halindeydim. Ondan sonra bir aktif yaşam kulübüyle tanıştım. Oranın temel vizyonu yüzde 80 beslenme yüzde 20 egzersizdi. Ben de etkin bir karar vererek, yaşam koçum sayesinde 143 kilodan 86 kiloya ulaştım. Şuan aktif olarak bu mesleğin içerisindeyim. İnsanların hayatını değiştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Verdiği kilolardan sonra kendisini sevdiğini kaydeden Bekar, "Şimdi hayatımda o kadar çok şey değişti ki aslında özetlemek gerekirse özgüvenimi tamamen en üst seviyeye çıkardım. Onun dışında istediğim kıyafeti giyebiliyorum. Arkadaş edinebiliyorum, insanların içerisine çıkabiliyorum. Bu bile yetiyor aslında bana. Tüm bunları yaptıktan sonra tabi kendimi sevdi" şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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