Ankara Ne Zaman ve Nasıl Başkent Oldu?

Haydar Can Kılıçdoğan'ın katillerinin cezası belli oldu! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Mert T. (17) ve Yunus S. (17), 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. DHA'nın haberine göre, Haydar Can Kılıçdoğan'ın annesi Songül Kılıçdoğan, "İnsanın canına kıymanın büyüğü, küçüğü olmamalı, diye düşünüyorum. Bir insanın canına kastediyorlarsa en ağır cezayı almalılar. Daha yüksek cezalar almaları için itiraz edeceğiz" dedi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 31 Ekim 2021'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus S.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Haydar Can Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus S., yakalanırken mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mert T. ve Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 31/3 maddesi gereğince yaşlarının 15 ile 18 arasında olması nedeniyle 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"MAHKEME TAKDİR İNDİRİMİ YAPMADI" Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S., katılırken, taraf avukatları ve Haydar Can Kılıçdoğan'ın anne ve babası da salonda hazır bulundu. Son savunmalarını yapan sanıklardan Mert T., "Biz kızlarla tanışmak istedik, olay yerinden ayrılıp giderken maktul küfür ederek üzerimize geldi, arkadaşım Yunus'a saldırdı. Bu sırada aramızda boğuşma yaşandı. Maktul küfür ederek bize saldırınca olay gerçekleşti. Yaptıklarımdan vicdan azabı duyuyorum. Çok pişmanım. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. Yunus S. ise "Kızlarla tanışmak istemiştik. Olay yerinden ayrılırken maktül bize küfür ederek üzerimize yürüdü. Olayda Mert'in elinde bıçak görmedim, bıçak görseydim kullanmasına kesinlikle müsaade etmezdim" dedi. Mahkeme heyeti, suçları sabit görülen suça sürüklenen çocuk sanıklar Mert T. ve Yunus S.'nin yaşlarının 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Kararda takdir ve iyi hal indirimi yapılmadı ve sanıkların tutukluluğunun devamına hükmedildi.