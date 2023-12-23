'Haydi Tut Elimi', ayna tutacak BKM yapımı 'Haydi Tut Elimi', çocuklara ve ebeveynlerine sıcak bir aile filmi olarak yarı yıl tatilinde gösterime girecek. Film; ile aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak

BKM yapımı 'Haydi Tut Elimi', çocuklara ve ebeveynlerine sıcak bir aile filmi olarak yarı yıl tatilinde, 26 Ocak 2024'te gösterime girecek.

Başrollerini çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve Işıl Yücesoy’un paylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu 'Haydi Tut Elimi' filminin oyuncu kadrosunda ise; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu gibi değerli isimler yer alıyor.

İçinize umut ve sevgi aşılayacak 'Haydi Tut Elimi'nin konusu ise şöyle; Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikâyesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikâyesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.