TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.
— TEMA Vakfı (@temavakfi) January 20, 2020
HAYRETTİN KARACA KİMDİR?
4 Nisan 1922'de Bandırma'da doğan Hayrettin Karaca, babasının kendisine bıraktığı Karaca firmasını uzun yıllar yönetti.
Karaca, 1970'li yıllarda Türkiye'nin ilk arboreturmunu olan Yalova'daki Karaca Arboreturmunu kurdu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı tohumları burada yetiştirdi.
1992 yılında Hayrettin karaca ve Nihat Gökyiğit TEMA Vakfını kurdular. Vakıf, Türkiye çapında çok sayıda projeyi hayata geçirdi.
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