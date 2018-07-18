Hayri Dev, bel kemiğindeki çatlak nedeniyle dün ameliyat edilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde beyin cerrahisi servisinde yatan 85 yaşındaki Hayri Dev sabaha karşı yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 10 yıl önce Hayri Dev'i "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçmişti. Dev, yaklaşık 10 gün önce belindeki rahatsızlık nedeniyle oğlu Zafer Dev ile Denizli Devlet Hastanesine başvurmuştu. İkisi erkek 5 çocuk babası Hayri Dev'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Gökçeyaka Mahallesi'nde toprağa verilecek.

HAYRİ DEV KİMDİR?

1933 yılında Denizli'nin Çameli ilçesi Gökçeyaka köyünde doğdu. Yaşayan insan hazinesi Hayri Dev, 15 yaşındayken dedesinin tavsiyesiyle üç telli saz (cura) çalmayı öğrenen Dev, yöredeki aşıkların atışmalarını dinleyerek söyledikleri türküleri ezberledi. Okuma yazmayı vatani görevi sırasında öğrenen Dev, geçimini uzun süre çobanlıkla ve düğünlerde saz çalarak sağladı. Teke yöresi kültürünü inceleyen Fransız araştırmacı Jerome Cler'in kendisini Paris'e davet etmesinin ardından yaşamı değişen Hayri Dev, müzisyen arkadaşlarıyla yurt dışında konserler verdi. Davet üzerine 1996 yılında Fransa ve Almanya'ya giderek müzik festivallerine katılan Dev, 1997 yılında Amsterdam'da, 1998'de Strasbourg Marc Bloch Üniversitesi'nde konser verdi, 2002'de Brüksel'de Beaux-Arts'ta, 2003'te Paris'te Fransız Kültür Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı özel dinletilerde sanatını icra etti. Hayri Dev, çaldığı yöresel çam düdüğüyle UNESCO tarafından, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 2008 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" ilan edildi. Yaşamı ve sanatı belgesellere konu olan Dev, dünyada birçok üniversitede ders verdi. Bir süre Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda üniversite öğrencilerine de ders veren Dev'e, yöre halkı "Koca Usta" ismini verdi.

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