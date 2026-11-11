Konya'daki cinayette haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde 4 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Mehmet Kılışcı ile 35 yaşındaki arkadaşı Osman Özdemir, gittikleri eğlence mekanından Özdemir'in yaptığı taşkınlık nedeniyle çıkarıldı.

SİLAHI VERMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Mekan çıkışında Özdemir, daha önce Kılışcı'ya verdiği ruhsatsız tabancasını geri istedi. Kılışcı ise arkadaşının yanlış bir şey yapacağını düşünerek silahı vermek istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada eğlenmek için bölgede bulunan Muhammed Berkay Kum, ikiliyi uyardı. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından Özdemir ile Kılışcı bölgeden ayrıldı.

Öldürülen Mehmet Kılışçı

ÖNCE AYAĞINA ATEŞ ETTİ, ARDINDAN KURŞUN YAĞDIRDI

Bir süre sonra taraflar yeniden karşılaştı. Osman Özdemir, Kılışcı'da bulunan silahını tekrar istedi. Kılışcı da tabancayı yakındaki bir kamyonun altına attı.

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Silahı alan Muhammed Berkay Kum, bölgeden uzaklaşan Mehmet Kılışcı'nın önce ayağına ateş etti, ardından peş peşe ateş açtı. Kılışcı'nın vücuduna 7 mermi isabet etti.

TORNAVİDAYLA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

Kum, daha sonra aracının bagajından aldığı tornavidayla, öldüğü belirtilen Kılışcı'ya saldırdı. Olay yerinden kaçarak bir eğlence merkezine sığınan Osman Özdemir'in de peşine düştü.

Duruma müdahale etmek isteyen Recep Gümüşyay'ın üzerine tornavidayla yürüyen Kum, Gümüşyay'ın kendisini korumak amacıyla ateş etmesi sonucu bacaklarından ve kolundan yaralandı.

Tedavisinin ardından tutuklanan Muhammed Berkay Kum hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Kılışcı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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MÜEBBET CEZA 15 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Muhammed Berkay Kum'a önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, olayın "haksız tahrik" altında gerçekleştiğine hükmederek cezayı 18 yıla düşürdü.

Sanığa daha sonra "iyi hal" indirimi de uygulandı ve cezası 15 yıl hapis olarak belirlendi.

Kum'a ayrıca Recep Gümüşyay'a yönelik "yaralamaya teşebbüs" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Mehmet Kılışcı'nın ailesinin, haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 15 yıla düşürülen hapis cezasına itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.