Hayvan sevgisi başına dert oldu! 0:00 / 0:00

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Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da yaşayan F.K. adlı kadın iddiaya göre sokak kedilerini beslemesi yüzünden M.K. adlı kişiyle sorun yaşamaya başladı. İkili Turgut Özal Bulvarı'nda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. M.K. iddiaya göre 70 yaşındaki kadının kolunu tutup elindeki sopayı almak istedi. Bu sırada yere düşen F.K., yerden kalkıp eline geçirdiği sopayı M.K.'ye vurdu. M.K.'nin şikâyeti üzerine F.K.'ye basit yaralamadan dava açıldı. F. K. hakkında 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

BU SEFER SÜT DÖKÜLDÜ VE...

Yaşadıklarına rağmen sokak hayvanlarını beslemeye devam eden F.K., bu kez engelli bir hayvanı beslerken yere dökülen süt nedeniyle M.Ö. adlı bir kadınla mahkemelik oldu. Hayvanın gözlerinin görmediğini, sütü yere döktüğünü ve üstünü temizleyemediğini belirten M.Ö. ile F.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. elindeki sopayla M.Ö.'ye vurdu. Silahla kasten yaralama suçundan hapis istemiyle dava açıldı. F.K.'nin silahla yaralamadan 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.