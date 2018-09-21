Hayvanları için sokakta yaşamaya başlamıştı

Başkentte sokakta bulduğu kedi ve köpeklere apartmanın bahçesinde baktığı için komşuları tarafından şikayet edilen ve bunun üzerine hayvanlarıyla sokakta yaşamaya başlayan 65 yaşındaki Münevver Üzmez için kamu kurumlarının desteğiyle ev kiralandı.

Hayvanların bakımını üstlenebilmek için sokakta yaşamaya karar veren Üzmez'in durumunu basından öğrenen Yenimahalle Kaymakamlığınca tek katlı bahçeli bir ev kiralandı. İlçe Belediyesi ise evin tadilatını tamamlayarak, bahçede hayvanların barınabileceği bir alan oluşturmak için çalışma başlattı.

Haberin basında yer almasının ardından komşularının evinde kalmaya başlayan Münevver Üzmez'in, birkaç gün içerisinde eksiklerin giderilmesinin ardından kiralanan eve yerleştirilmesi planlanıyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansever kadının fedakarlığının kendilerini çok etkilediğini, yaşamının kolaylaştırılması için eksikliklerin giderilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Üzmez'in talebi üzerine kaymakamlığın daha önce yaşadığı mahallenin yakınında bahçeli, müstakil bir ev kiraladığını, kendilerinin de evin boya, badana ve tadilat işlerini yaptıklarını anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Olayı haberlerden öğrendik. Arkadaşlarımız, hayvansever vatandaşımıza yardım için olay yerine intikal ettiler. Tabii daha önce oturduğu evde hayvan beslemesinden dolayı huzursuzluk çıkmış. Aile bunu sokağa atıyor. Bu vatandaşımıza hayvanlarıyla yaşayabileceği şartlarda tutulan evin eksikliklerini gideriyoruz. Evin dışını düzelteceğimiz gibi içini de üstleneceğiz."

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