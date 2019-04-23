Gaziantep’te okula giderken yaya geçidinde halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nehir İnal adına, babası Mahmut İnal, Nehir’in de üyesi olduğu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne bağışta bulundu. 5 ton kedi ve köpek maması ile derneğin ihtiyacı olan soğutucu, çamaşır makinesi ve malzemeler alıp, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkililerine teslim etti.

"UMARIM KIZIM MUTLU OLMUŞTUR"

İHA'da yer alan habere göre baba İnal, "Kızımız hayat doluydu, herkese iyilik yapardı, özellikle kendini sokak hayvanlarına adamıştı. Hayvanları çok severdi. Kendisinin de bir köpeği vardı. Bunun yanı sıra sokakta bulunan hayvanları besler ve severdi. Sokak hayvanlarının tedavi ve bakımını üstelenen Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne üye olmuştu. Derneği yakından takip eder, sokak hayvanları için yapılan çalışmaları takdir ederdi. Zaman zaman derneği ziyaret edip, orada bulunan yardıma muhtaç hayvanlara da destek olurdu. Derneği benimle daha sık ziyaret etmeyi ve hayvanlara yardımda bulunmayı isterdi. Ancak ben, gece vardiyasında çalıştığım için bu isteğini gerçekleştiremedik. Tam gündüz çalışmaya başlamıştım ki, bu kaza meydana geldi ve kızımı hayattan kopardı. Ben onun en büyük isteğini yerine getirmek istedim. Umarım bizi bir yerlerden görüyordur ve çok mutlu olmuştur" dedi.

"NEHİR'İN RUHU MUTLU ETMEYE YETTİ"

Baba Mahmut İnal’ın bağışı karşısında duygulanan Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, "Sokak hayvanlarına olan sevgisi ve çevresinde yaptığı iyiliklerle tanınan Nehir İnal, hayattan ayrılsa da, hâlâ bizimle olduğunu hissettiriyor. Keşke böyle üzücü bir olay yaşanmasaydı. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik yaşadığı çevrede iz bırakmasıdır. Nehir genç yaşına rağmen yaşadığı çevrede iz bırakmayı başarabilen ender insanlardan. O, hayata erken veda etse de, bu canlıların yaşamasına katkıda bulunuyor. Bir insanın bir şeyler yapması için bedenen yaşamasına gerek yok. Nehir’in ruhu bile buradaki canlıları mutlu etmeye yetti. O’nun var olma nedenlerinden birisi de buymuş. Ne mutlu ona. Ailesi ve onun ruhu karşısında saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.