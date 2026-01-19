Hazal Kaya'dan diş estetiği açıklaması: Söktürüp yaptırdım

Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncu için "Eski hali daha güzeldi" yorumları yapılmıştı.

Bunun üzerine Hazal Kaya, aylar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklamada bulundu. Genetik bir rahatsızlığının olduğunu ve dişlerinin karardığını söyleyen Hayal Kaya, bu nedenle lamine yaptırdığını söyledi.

Dişlerini yaptırdığı ilk dönemlerde normal göründüğünü düşündüğünü söyleyen Hazal Kaya, yakın çevresinden de anormal bir tepki almadığı için durumu fark etmediğini belirtti.

REKLAM

Kaya, dişlerinin büyük durduğunu katıldığı etkinlikte yer aldığı fotoğraf ve video çekimlerinde fark ettiğini söyledi. "Sonra ben de şaşırdım" diyen Hazal Kaya, yaptırdığı dişlerini söktürüp sonrasında yeniden yaptırdığını söyledi.

Hazal Kaya ayrıca "Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş" ifadelerini kullandı.