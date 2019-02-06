Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya ile beş yıldır beraber olduğu yönetmen sevgilisi Ali Atay bu akşam evlenecek.

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarının katıldığı bir kına gecesi düzenleyen Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğünleri yakın dostlarının katılımıyla Mecidiyeköy'de bir otelde düzenlenecek.