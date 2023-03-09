İLK KEZ PAYLAŞTI



2019'da nikâh masasına oturan ve Fikret Ali adında bir oğlu bulunan ünlü oyuncu, kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Hazal Kaya, kızının yüzünü ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösterdi. Kaya'nın gönderisi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.