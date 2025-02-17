Hazal Kaya: 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin...

2019'da kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti. Çift, 2023'te de ikinci çocukları Leyla Süreyya'ya kavuşmuştu.

Ali Atay ile Hazal Kaya'nın kızı 2'nci yaşına girdi. Ünlü çift, kızları Süreyya'ya düzenledikleri partiden bir fotoğraf paylaştı.

"HER DOĞUM GÜNÜN UMUT BİZE CANIM KIZIM"

Hazal Kaya, aile pozuna; "Bir daha nasıl iyi hissederiz diye düşündüğümüz günlerde, erkenden, sanki 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin... Her doğum günün umut bize canım kızım. İyi ki geldin. Sağlıkla büyü, hep güzel günlerin olsun" notunu düştü.