Hazal Kaya: Terapiste verdiğim parayla zengin olurdum

Hazal Kaya, katıldığı bir programda oyunculuk kariyerine 16 yaşında başladığını, bu süreçte sert eleştirilere maruz kaldığını belirtti. Kendisine sürekli başkalarının gözüyle bakmanın yarattığı sorunları anlattı.

Kafa TV'ye konuşan oyuncu, "Terapiste, reikiciye ve enerjiciye harcadığım paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum. Kendime harcadım o parayı ben, beden sağlığıma harcadım. Çünkü 17-18 yaşından beri benimle ilgili söylenmeyen laf yok. O kadar zor ki. Dışarıdan bir gözle bakıyorsun kendine. Sen mutlu musun? İyi misin? Bunu hiç sormadım kendime. Daha yeni üç yıldır kendimi dinlemeye başladım ve bu o kadar iyi geldi ki. Artık diyorum ki: Evet, Hazal bu. Seversin, sevmezsin" ifadelerini kullandı.