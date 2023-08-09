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Hazal Kaya: Umurumda değil Yakın dostu Selahattin Paşalı ile birlikte Melike Şahin'i dinlemeye giden Hazal Kaya, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Oyuncu, "Doğumdan sonra ilk defa dışarı çıkıyorum. 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor. Lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim. Yoksa inanın kilo almak umurumda bile olmazdı" ifadelerini kullandı Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 07:33 Güncelleme: 09.08.2023 - 07:33 facebook

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hazal Kaya ile yakın arkadaşı Selahattin Paşalı, önceki gün Melike Şahin'i Harbiye'de dinlemeye gitti. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya, "Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa dışarı çıkıyorum. 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor. Lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim. Yoksa inanın kilo almak umurumda bile olmazdı" dedi.

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"YORUM YAPACAK KADAR BİLGİM YOK" Disney Plus, 2 Temmuz'da Türk yapımı dizi ve filmleri dijital platformdan kaldırmasının ardından 'Atatürk' dizisini de yayınlamama kararı almıştı. Konu hakkında konuşan oyuncu, "Yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede ve nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

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"ŞOKTAYIM" Çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı ise, "İşimi, ailemi ve kızımı çok seviyorum. Hâlâ şoktayım. Pera'dan sonra daha çok olgunlaştım. Başkalarının hayatlarını daha çok düşünmeye başladım" şeklinde konuşarak mutluluğunu dile getirdi.

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