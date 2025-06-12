Yezdan Kayacan'ın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada; "Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.

Hazal Kaya da arkadaşının vefatı ile duyduğu üzüntüyü şu sözlerle paylaştı: Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu...

Tiyatro oyunlarında sahne alan Kayacan, 2018 yapımı 'Fındıklar Kırılırken' filminde de rol almıştı.